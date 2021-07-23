Varyantlar dünyayı sardı: Şimdi de Gamma varyantı tehlikesi

Rus haber ajansı Interfax, EpiVacCorona anti-Covid aşısını geliştiren Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin söz konusu gamma varyantını tespit ettiğini ve gelişmeyle ilgili önlem aldığını aktardı.







Yetkililerin perşembe günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu genelinde delta varyantı oldukça yaygınlaştı. Şu anda ülke sınırlarında bazı vakalarda yeni bir varyant olan gamma tespit edildi ve bu kişiler karantina altına alındı." ifadeleri kullanıldı.





Rusya merkezli kurum ayrıca delta ve gamma varyantlarının "ciddi risk" teşkil ettiğini belirterek, bu Covid-19 türlerinin daha hızlı yayıldığını ve vücutta oluşan antikorları hızla azalttığını belirtti.





Daha önce Sputnik V adlı Covid-19 aşısını geliştiren Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, yapılan çalışmalar neticesinde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı EpiVacCorona adlı aşıyı geliştirmişti.





Söz konusu aşının yeni tür gamma varyantına karşı ne kadar etkili olduğu, yapılacak testlerden sonra ortaya çıkacak.





Rusya'da son aylarda Covid-19 vaka ve ölümleri giderek artarken, yetkililer yeni vakalarının büyük bir kısmının ilk kez Hindistan'da görülen delta varyantı olduğunu belirtiyor. Rusya son 24 saat içerisinde ülke genelinde 24 bini aşkın yeni koronavirüs vakası açıklarken, yaklaşık 800 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.



