Merkel açık konuştu: Türkiye mülteci anlaşmasıyla harika iş çıkardı ama AB üyesi olamaz

Eylül ayındaki seçimlerde görevini bırakacak olan Merkel, düzenlediği son basın toplantısında Suriyeli mülteciler ve Türkiye ile ilgili değerlendirmede bulundu.







Alman Başbakan, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliyi ağırlayarak olağanüstü iş çıkardığını belirtti ve Ankara'yı bu konuda takdir etti. Mülteci anlaşması kapsamında daha yakın iş birliği görmeyi umduğunu söyleyen Merkel, "Bu anlaşmanın devamı herkes için en iyisi" dedi.





Açık konuşan Alman lider ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını öngörmediğini de yineledi.





"Türkiye'nin AB üyeliğini geçmişte öngörmüyordum hala öngörmüyorum"





Merkel şöyle konuştu;





"Benim siyasi görüşümü ve Türkiye'nin AB'ye üye olmasını geçmişte ve halen öngörmediğimi biliyorsunuz. Yine de Türkiye ile yakın ilişkilerden yanayım. AB'nin mülteci anlaşmasının da savunucusu oldum. Gümrük birliğini de konuşmaya başladık."





Anlaşma dahilinde Türkiye'ye 3 milyar euro ek fon vereceğini de hatırlatan Merkel, "Mülteciler insan, siyasi araç olarak kullanılmamalı" dedi. Alman lider, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu hususta olağanüstü başarı sergilediğini, AB'nin küçük ölçekte olsa da Ankara'yı desteklediğini ve anlaşmanın devamının ilgili tarafların çıkarına olacağını ifade etti.