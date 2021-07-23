Mercedes kararını verdi, 40 milyar dolar ayırdı

Mercedes, şu an için fosil yakıtlı araç satışının bitişine ilişkin ise herhangi bir tarih vermiyor.







Euronews'in haberine göre Perşembe günü şirketin yönetiminden yapılan açıklamada, iş birliği yapılan diğer ortaklarla birlikte bu kapsamda 8 farklı bateri üretim tesisi kurulacağı ve 2025'ten itibaren Mercedes marka tüm araçların yüzde 100 elektrikli ya da hibrit olacağı açıklandı.





Mercedes'in icra kurulu başkanı (CEO) Ola Kallenius, yüzde 100 elektrikli araç üretimine ne zaman geçileceğine ilişkin tartışmaların yersiz olduğunu ifade ederek, "Asıl önemli olan şey, elektrikli araçların üretimine ilişkin süreçtir. Şu anda bu süreci hızlandırmaya odaklandık." diye konuştu.





Mercedes-Daimler'in bu duyurusunun, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kıta sınırları içerisinde 2035 yılına kadar dizel ve benzinli araçların kullanımını yasaklayacağını açıklamasından birkaç hafta sonra gelmesi dikkati çekti.





Mercedes daha önce sürdürülebilir bir enerji modeli olan hidrojen yakıtlı araçlar geliştirmiş, ancak bu tarzda sınırlı sayıda ürettiği araçları seri üretime sokmamıştı.







Mercedes-Daimler'in elekrikli araç teknolojisini geliştimek için İngiliz firma YASA Limited ile de anlaşması bulunuyor. YASA Limited geçtiğimiz günlerde 200 gigawatt (GWh) kapasiteli bataryaların üretimi için Avrupa ve ABD'de 4 farklı fabrika kurmayı planlıyor.







Avrupa'da Mercedes-Daimler harici üretim yapan Çinli Geely'nin satın aldığı Volvo yüzde 100 elektrikli araç üretimine 2030'da, ABD'li General Motors Co. ise 2035 yılında geçeceğini açıklamıştı.





Mercedes-Daimler'in en büyük rakiplerinden Volkswagen AG ise elekrikli araç üretimi harici AB sınırları içerisinde toplamda 6 farklı otomobil batarya fabrikası kurmayı planladığını duyurmuştu.



