Bir buçuk milyon çocuk yetim kaldı

The Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, pandeminin ilk 14 ayında, küresel çapta tahmini 1,5 milyon çocuk, salgının bir sonucu olarak ya anne babasından birini, ya büyükanne ya büyükbaba ya da kendilerinin bakımı ile ilgilenen birinci dereceden bir diğer yakınını kaybetti.







Yetimlere yönelik çalışma, küresel çapta Covid-19 ölümlerinin yüzde 77'sini oluşturan 21 ülke baz alınarak yapıldı.





Çalışma, Birleşmiş Milletler Nüfus Birimi'nden elde edilen ölüm verilerinden derlenerek gerçekleştirildi.





Rapora göre, küresel olarak 1 Mart 2020 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 1 milyon 134 bin çocuk, ebeveyninden en az biri, veya büyükanne ya da büyükbaba dahil olmak birincil dereceden bir yakınını kaybetti.





Yine 1 milyon 562?bin çocuk en az bir birinci veya ikinci dereceden bir bakıcısının yaşamını yitirmesine şahitlik etti.





Yetim kalan çocuklar, annelerine oranla iki ile beş kat daha fazla babalarının ölümüne tanık oldu.





Çalışmaya liderlik eden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Covid-19 Müdahale Ekibinden Doktor Susan Hillis, "Dünya çapında her iki ölümden biri için geride bir ebeveynin kaybıyla yüzleşmek zorunda olan bir çocuk kalıyor. Pandemi devam ettikçe Covid-19 yetimlerinin sayısı da artacak." dedi.





Hillis, yetim çocuklara öncelik verilmesine ve "onları uzun yıllar desteklemeye" acil bir ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.





Çalışmada imzası bulunan Oxford Üniversitesi'nden ortak yazar Lucie Cluver de yetim kalan çocukların durumuna atıfla, "Hızlı hareket etmemiz gerekiyor zira her 12 saniyede bir çocuk yakınını (ebeveyn, büyük anne, büyük baba) Covid-19'da yitiriyor." ifadesini kullandı.





Covid-19 nedeniyle dünya çapında can kaybı 4 milyonu aştı





Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp küresel sağlık krizine dönüşen koronavirüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde 4 milyon 147 bin kişi hayatını kaybetti.





Salgında vaka sayısı dünya genelinde 193 milyon 166 bine, iyileşenlerin sayısı 175 milyon 553 bine çıktı.





Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 147 bini, Hindistan'da 31 milyon 289 bini, Brezilya'da 19 milyon 474 bini ve Rusya'da 6 milyon 54 bini geçti.