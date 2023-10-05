Groza köyünde vahşet yaşanıyor! BM’den çok sert tepki…

Sözcü'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinin Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyündeki sivil tesisi, Rusların füzelerle bombaladığını belirtti.



Saldırıda 6 yaşındaki çocuk dahil 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Yermak, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, “Ruslar, bile bile barışçıl insanları alaycı şekilde öldüren teröristlerdir.” ifadesini kullandı.



Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun Groza köyünde çok sayıda sivilin bulunduğu bir kafe ve dükkanı bombaladığını kaydetti.



“RUSYA ACIMASIZCA SUÇ İŞLİYOR”



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın füze saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Zelenskiy, “Rusya'nın acımasızca suç işlediğini” belirterek, “Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya’yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Rusya’ya yanıt vereceklerini vurgulayan Zelenskiy, Avrupa ülkeleri liderleri ile Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.



BM’DEN AÇIKLAMA



Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu belirtilerek, “Siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırılar, uluslararası insani hukuk tarafından yasaklanmıştır ve acilen sonlandırılmalıdır.” ifadesi kullanıldı.



“BM Genel Sekreteri saldırıyı şiddetle kınıyor.” denilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırıda zarar gören sivillere destek vermek için insani yardım çalışanlarının harekete geçtiğini duyurdu.