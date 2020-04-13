Samanyolu Haber /Gündem / Günde üç fincan kahvenin bir yararı daha /13 Nisan 2020 12:49

Günde üç fincan kahvenin bir yararı daha

Kahvenin içindeki kafein karaciğerdeki sertleşme üzerine olumlu etkilere sahiptir.

SHABER3.COM

Bilimsel araştırmalar, güne zinde başlamanın olmazsa olmazlarından kahveyi günde üç fincan tüketmenin karaciğer sağlığı içinde faydalı olduğunu ortaya koyuyor.

Bilimsel yayımlarda da kendine hayli yer bulan söz konusu bulgulara göre, günde üç fincan kadar tüketilen kahve karaciğerdeki sertleşmeyi düzeltiyor ve kanserin yanı sıra siroz oluşum riskini azaltıyor. Kahvenin bir başka faydası da diyabet üzerinde olumlu etkisi.

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Onur Yaprak, karaciğer yağlanmasına dikkat çekti ve toplumda bu sorunla karşılaşma oranını üçte bir olarak açıkladı.

"Karaciğer yağlanması önlem alınmazsa metabolik sendrom, diyabet, karaciğer sirozu ve kanseri gibi ölümcül hastalıklara yol açabilir" diyen Yaprak, her ne kadar insanların kahveyi sinir sistemini uyarmak için tükettiğini belirtse de, kahvenin diğer yararlarını da sıraladı:

"Kahvenin içindeki kafein maddesi, kahve, kola, çikolata, enerji içecekleri, çay ve bazı ilaçları da içeren 60 civarı madde içinde bulunur. Günde üç-dört fincan kahve içenlerde karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerinin gerilediği, karaciğerdeki sertleşmenin düzeldiği, karaciğerde siroz ve kanser gelişim riskinin azaldığı hatta kahvenin metabolik sendrom ve diyabet üzerine de olumlu etkilerinin olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.

Kahvenin karaciğer koruyucu etkisinin altında yatan temel mekanizmalar arasında; kahvenin antioksidan özelliği, karaciğerde detoks yapan enzimleri uyarması, karaciğer sertleşmesine yol açan bazı zararlı büyüme faktörlerini azaltması sayılabilir.

Kahvenin içindeki kafein karaciğerdeki sertleşme üzerine olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca kahve içeriğindeki kafein fiziksel performansımızı artırmaya yardımcı olur."
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