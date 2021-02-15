Güneş etrafında dönüşü bin yıl süren en uzak nesne keşfedildi

Gezegenimiz Dünya’nın yer aldığı Güneş Sistemi’ndeki en uzak nesne keşfedildi.







Resmi olarak 2018 AG37 diye adlandırılan nesne, Güneş'ten oldukça uzak bir yörüngede bulunuyor.





Söz konusu nesnenin Güneş’in etrafında bir kez dönmesi yaklaşık bin yıl sürüyor. Bu mesafe 132 astronomik birim olarak belirtiliyor.





Bu keşif Güneş’e en uzak nesne unvanının sahibi olan FarOut'u tahtından etti. Zira FarOut Güneş’ten 124 astronomik birim uzakta bulunuyor.





Keşfe imza atan bilim insanları 2018 AG37'nin yaklaşık 400 kilometre genişliğinde olduğunu tahmin ediliyor.





Buz açısından zengin olduğu tahmin edilen nesne bu boyutu ile planetoid yani küçük gezegen kategorisine alındı.