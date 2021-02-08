Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika o aşıyı durdurdu /08 Şubat 2021 13:37

Güney Afrika o aşıyı durdurdu

Güney Afrika, AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısını uygulamayı geçici olarak durdurdu.

SHABER3.COM

Güney Afrika, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) varyantlarından birine karşı daha az etkili olduğunun tespit edilmesinden sonra AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısını geçici olarak uygulamayı durdurdu.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Weli Mkhize, bilim insanları aşının en etkili şekilde nasıl kullanılabileceğini tespit edene kadar geçici olarak uygulanmayacağını duyurdu.

Mkhize, bu süreçte ülkede Pfizer/BioNTech ile Johnson&Johnson aşılarının uygulanacağını belirtti.

Witwatersrand ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada AstraZeneca aşısının virüsün Güney Afrika varyantından hafif enfeksiyon yaşayanlara karşı çok az koruma sağladığını tespit etmişti. 
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