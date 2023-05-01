Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika Putin’i BRICS zirvesine gelmemesi için iknaya çalışıyor /01 Mayıs 2023 14:42

Güney Afrika Putin’i BRICS zirvesine gelmemesi için iknaya çalışıyor

Güney Afrika hükümet yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı üzerine, ülke için diplomatik yansımaları önleme adına BRICS zirvesine seyahat etmekten kaçınmasını sağlayabilecek üst düzey görüşmeler yapıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Sunday Times gazetesinde Amanda Khoza tarafından yayınlanan haberde, Güney Afrikalı yetkililer, UCM'nin Rusya Devlet Başkanı hakkında tutuklama emri çıkarması nedeniyle Vladimir Putin'den BRICS zirvesine gelmemesini istedi.

Üst düzey Güney Afrika hükümet kaynaklarına göre, Vladimir Putin'i Temmuz ayındaki BRICS zirvesi için ülkeyi ziyaret etmekten kaçınmaya ikna etmek amacıyla Moskova ile müzakere ediyor.

Sunday Times'a göre, geçen hafta Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Vladimir Putin'in ziyareti durumunda ülke yetkililerinin seçeneklerini incelemek üzere özel bir hükümet komitesi kurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkiler 70 yıllık bir geçmişe dayanıyor. ANC döneminden başlayan ve soğuk savaş döneminde aratan derin ilişkiler günümüze yansıyor. 

Bu ilişkilerin temeli, Sovyetler Birliği'nin Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten apartheid rejimine karşı mücadeleye olan desteğine dayanıyor. O dönem yasaklı bir siyasi hareket olan ANC ise 1994'ten beri iktidarda bulunuyor.

Son gelişmelerle, Güney Afrika'nın Rusya ile ilişkileri ve Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.
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