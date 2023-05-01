Samanyolu Haber /Gündem / Seçime günler kala asgari ücretliye mavi boncuk: Bakan, Temmuz'u işaret etti /01 Mayıs 2023 14:31

Seçime günler kala asgari ücretliye mavi boncuk: Bakan, Temmuz'u işaret etti

Asgari ücrete peş peşe yapılan zamlar, AKP'nin oy kaybına çare olmadı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, seçimler sonrasında asgari ücretliye yine zam yapılacağını duyurdu.

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Bakan Bilgin, asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin bir kez daha seçim sonrasına işaret etti. Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçime sayılı günler kala asgari ücrete ara zam söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrete 'temmuz' zammı konusundaki ifadelerini seçim öncesi sık sık tekrarlayan Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi.

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin mesajında Bilgin şu ifadelere yer verdi:

"Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye’nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

2023 yılı asgari ücreti 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yeniden kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. "

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA
Açlık sınırı nisanda da asgari ücreti geçti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) verilerine göre açlık sınırı 10 bin 135,50 TL’ye çıkarken yoksulluk sınırı ise 33 bin TL oldu. Bekâr bir çalışanın aylık toplam yaşama maliyeti ise nisanda 13 bin 165 TL’ye ulaştı.
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