AKP'li başkan Belçika'da ortalığı karıştırdı, korumaları sandık başında adam dövdü

Seçimlere 13 gün kaldı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için ise oy verme süreci başladı. Konsolosluklar aracılığı ile yurt dışındaki vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ederken Belçika’nın Antwerp kentindeki oy verme alanlarında bir olay yaşandı.







AKP’li Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı belirtilen Belçika’nın Antwerp şehrinde oy verme alanına gittiğini duyurdu. Koyuncu’nun yurtdışındaki oy verme alanlarında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine propaganda yaptığı öne sürüldü.





İddiaya göre, propaganda yapması sonrası uyarılan AKP’li Koyuncu’nun korumaları muhalif müşahitlere saldırıda bulundu. AKP’li Serkan Koyuncu’nun korumalarının daha sonra ise muhalif vatandaşlara saldırdığı iddia edildi. Saldırıda Bir Yeşil Sol Partili vatandaşın darp edildiği belirtilirken Koyuncu’nun Brüksel’deki oy verme alanına gittiği de ifade edildi.