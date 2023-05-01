Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 62,4 /01 Mayıs 2023 14:44

İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 62,4

İstanbul'da fiyatlar Nisan'da Mart ayına göre yüzde 4,57 oranında arttı.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verine göre, Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 4,57 artış gösterdi. Yıllık artış ise yüzde 62,46 oldu.

İTO verilerine göre, İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 4,57, yıllık enflasyon ise yüzde 62,46 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda en fazla "giyim harcamaları" kategorisinde arttı. Giyimde fiyatlar Mart'a göre yüzde 29,04 arttı. Nisan'da kültür, eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 11,97, gıda harcamaları ise yüzde 3,87 yükseldi.

Ev eşyası harcamaları Nisan'da yüzde 2,32, konut yüzde 1,68, ulaştırma ve haberleşme yüzde 1,32, sağlık ve kişisel bakım harcamaları ise yüzde 0,64 arttı.
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