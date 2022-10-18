Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı





Tatbikatın 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore hava sahasında gerçekleştirileceği belirtilirken, Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin F-35A, F-15 ve KF-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 140 savaş uçağını eğitimler için seferber edeceği açıklandı. ABD ordusunun Japonya'daki bir ABD üssünden gelecek F-35B hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 100 uçağı tatbikat çerçevesinde bölgede konuşlandıracağı kaydedilirken, tatbikatın iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gelen füze testleri ve yeni nükleer deneme beklentisi bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore ve ABD'nin bu ay sonunda büyük ölçekli bir hava tatbikatına başlayacağı bildirildi.