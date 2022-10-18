Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Tatbikatın 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore hava sahasında gerçekleştirileceği belirtilirken, Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin F-35A, F-15 ve KF-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 140 savaş uçağını eğitimler için seferber edeceği açıklandı. ABD ordusunun Japonya'daki bir ABD üssünden gelecek F-35B hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 100 uçağı tatbikat çerçevesinde bölgede konuşlandıracağı kaydedilirken, tatbikatın iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği bildirildi.