Samanyolu Haber /Gündem / Günlerdir kayıp olan profesörün cesedi bulundu /01 Temmuz 2024 18:23

Günlerdir kayıp olan profesörün cesedi bulundu

Evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Prof. Dr. Bekir Karasu, 4 gündür aranıyordu. Karasu’nun cesedine ulaşıldı.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu’un cesedinin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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