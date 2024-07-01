Günlerdir kayıp olan profesörün cesedi bulundu

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu’un cesedinin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulduğu öğrenildi.





Olayla ilgili inceleme sürüyor.