Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok için kritik gün: Yeniden hakim karşısına çıkacak /01 Temmuz 2024 18:29

Eylem Tok için kritik gün: Yeniden hakim karşısına çıkacak

Oğuz Murat Aci isimli yurttaşın ölümüne neden olmasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok bugün hakim karşısına çıkacak.

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde karıştığı kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’u önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçıran Eylem Tok bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Tok hakkında mahkemeden iade kararı çıkması bekleniyor.

Ehliyetsiz araç kullanarak, Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. Anne ve oğlu, kazadan 106 gün sonra ABD’de yakalanmıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı geçici tutuklama talep evrakları ABD yetkililerine iletildi. Ancak eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava önce 27 Haziran’a, ardından 1 Temmuz’a ertelenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Cihantimur ve Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi yönünde fikir bildirdiği belirtilirken, anne Eylem Tok bugün 21.00’de hakim karşısına çıkacak.
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