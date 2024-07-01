Erdoğan muhalefet partilerini suçladı: Ekmekten suya her şeye zam yapıyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. CHP'li belediyeleri hedef alarak "Son seçimlerde muhalefet tamamen ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ekonomideki sıkıntıları istismar etti. Hayat pahalılığı altında ezilen insanımızın popülizme kapılmasına engel olamadık." dedi.







İktidarın elektriğe yaptı yüzde 38'lik zammın yankıları sürerken Erdoğan, muhalefet partilerini zamlar için hedef aldı. "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Emekliye, esnafa, gençlere verilen sözlerin tamamı unutuldu. Ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Hizmetlerin tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Kendi partilileri bile isyan etmeye başladı. Hizmet etmek yerine bugün enerjilerini bahane bulmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.