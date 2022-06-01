Samanyolu Haber /Gündem / Gurbetçiye cadı avı Alman TV'sinde: Köylüsü şikayet etti, havalimanında gözaltına alındı /01 Haziran 2022 17:01

Gurbetçiye cadı avı Alman TV'sinde: Köylüsü şikayet etti, havalimanında gözaltına alındı

Alman Devlet Kanalı NDR, 15 Temmuz sonrası başlayan cadı avıyla ilgili ilginç bir hikayeyi haberleştirdi. Habere göre Almanya'da yaşayan İsmail Ö, Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla yine Almanya'da yaşayan bir köylüsü tarafından Türkiye'ye şikayet edildi. İsmail Ö'nün filmleri aratmayan açık hava hapishanesi macerası ve Türkiye'den kaçış hikayesi ise İstanbul Havalimanı'nda yaka paça gözaltına alınmasıyla başladı.

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Ponoroma programında anlatılan hikaye aslında cadı avının geldiği korkutucu boyutu da gözler önüne seriyor. Programda verilen bilgilere göre, mağdur İsmail Ö, yaşadığı Almanya'dan memleketi Türkiye'ye gitti. İstanbul’a varışında havalimanındaki polislerce gözaltına alındı. 


Neye uğradığını şaşıran İsmail Ö, çırakıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak ne var ki, hakkında yurt dışı yasağı konuldu. 

Dava dosyasına göre İsmail Ö. ve babası hakkında Hizmet Hareketi'ne üye oldukları gerekçesi ile bir şikayet vardı. İçişleri Bakanlığı’na 2018’de  şikayette bulunan kişi ile İsmail Ö'nün Almanya Bremen'de yaşayan köylüsü Hamdullah T. idi. 


Şikayet mektubunun altındaki imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulan Hamdullah T. ilk olarak bunu doğruladı. Ancak, şikayet dilekçesinin kendisi tarafından yazılmadığını iddia etti. 

Panoroma isimli programda mağdur İsmail Ö’nün Türkiye’de adil yargılanma hakkına sahip olamayacağıın altı çizildi. Buna program yapımcılarının da elinde bulunan ve Alman Dışişleri Bakanlığı’nın bir ‘gizli’ raporundaki bilgilerden de kanaat getirilebileceği belirtildi. 

Programda yer verilen ve Ağustos 2020 tarihli belgede AKP hükümetinin Hizmet Hareketi kurumlarına ve mensuplarına karşı sözde bir ‘temizlik operasyonu’ başlattığı ve Hizmet Hareketi mensubu kişilere karşı ‘sistematik’ siyasi baskının devam ettiği vurgulanıyor. 

Diğer yandan hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı sebebiyle yaşadığı Almanya'ya dönüş yapamayan İsmail Ö büyük sıkıntılar yaşadı. Her ne kadar Almanya Büyükelçiliği yargılamanın takipçisi olacağını belirtse de İsmail Ö, Türkiye'deki yargıya güvenemedi. Bu sebeple ilk önce Yunanistan üzerinden vatanından ayrılmaya çalıştı. Ne var ki, başarılı olamadı. Sonra rotasını değiştirdi ve kaçak olarak çıktığı Irak üzerinden Almanya’daki ailesine kavuşabildi. 

Haberin yapımcılarının ikinci kez konuştuğu ihbarcı Hamdullah T. ise sözkonusu mektubu yazmadığı konusunda ısrarci oldu. Bu sefer ilk beyanından farklı olarak imzanın da kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Hamdullah T'nin bu inkarına gerekçe olarak ise İsmail Ö’nün Bremen’de dava açmış olmasının sebep olabileceği belirtiliyor. 

Hamdullah T. Hakkındaki soruşturma ise sürüyor. 
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