Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli ile 'İnce' görüşme: Gıda ve su güvenliğini konuştular /01 Haziran 2022 17:19

Bahçeli ile 'İnce' görüşme: Gıda ve su güvenliğini konuştular

Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi. Ziyaretin gerekçesine dair açıklama ise dikkat çekiciydi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.

Muharrem İnce, beraberindeki heyet ile saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı. İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.
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