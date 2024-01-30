Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan’da Başbakan istifa etti /30 Ocak 2024 14:52

Gürcistan’da Başbakan istifa etti

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili görevinden ayrıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kararı ekibiyle birlikte aldıklarını söyleyen Garibaşvili, siyasi ekibinde en önemli bileşenlerinden birinin rotasyon ilkesine dayanan iç demokrasi olduğunu, bu nedenle başkalarına kendilerini ifade etme fırsatı verililmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni başbakanın etkili bir yönetim ekibi oluşturabileceğini umduğunu sözlerine ekledi. Politikacı artık iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin başkanlığına devam etmek istiyor.

Gürcü Rüyası partisinin siyasi konseyi, ülkenin parlamento seçimleri için seçim kampanyasının başlamasından önce, yaza kadar Garibaşvili’nin görevde kalma olasılığını tartışıyor.

Öte yandan Gürcü basınına göre başbakanlık görevi yakında Gürcistan Parlamentosu'nda çoğunluğun lideri olan Gürcü Rüyası'nın önde gelen ismi Irakli Kobakhidze tarafından devralınabilir.

Irakli Garibaşvili, daha önce 2013-2015 yılları arasında Gürcistan Başbakanı olarak görev yapmıştı ve bu dönemde aynı zamanda Gürcü Rüyası'nın da başkanıydı. Garibaşvili, 2019-2021'de Gürcistan Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gürcistan’da Başbakan istifa etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:28