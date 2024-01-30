Gürcistan’da Başbakan istifa etti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kararı ekibiyle birlikte aldıklarını söyleyen Garibaşvili, siyasi ekibinde en önemli bileşenlerinden birinin rotasyon ilkesine dayanan iç demokrasi olduğunu, bu nedenle başkalarına kendilerini ifade etme fırsatı verililmesi gerektiğini vurguladı.





Yeni başbakanın etkili bir yönetim ekibi oluşturabileceğini umduğunu sözlerine ekledi. Politikacı artık iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin başkanlığına devam etmek istiyor.





Gürcü Rüyası partisinin siyasi konseyi, ülkenin parlamento seçimleri için seçim kampanyasının başlamasından önce, yaza kadar Garibaşvili’nin görevde kalma olasılığını tartışıyor.





Öte yandan Gürcü basınına göre başbakanlık görevi yakında Gürcistan Parlamentosu'nda çoğunluğun lideri olan Gürcü Rüyası'nın önde gelen ismi Irakli Kobakhidze tarafından devralınabilir.





Irakli Garibaşvili, daha önce 2013-2015 yılları arasında Gürcistan Başbakanı olarak görev yapmıştı ve bu dönemde aynı zamanda Gürcü Rüyası'nın da başkanıydı. Garibaşvili, 2019-2021'de Gürcistan Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.