Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınma polemiği /30 Ocak 2024 15:23

Ukrayna’da Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınma polemiği

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujniy'nin Devlet Başkanı Zelensky tarafından görevden alındığını iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Interfax Ukrayna, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırarak, istifa konusunda anlaşmaya genelkurmay başkanı ile cumhurbaşkanı arasındaki görüşme sırasında varıldığını yazdı.

Ukrayna’da bir süredir Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Genelkurmay başkanı Valery Zalujnıy arasında anlaşmazılık olduğu basına yansıyordu.

Bazı gazetelerde ve milletvekillerinin kendi telegram adreslerinde de Zelenskiy'nin bu göreve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'u atadığı iddia edildi.

Gazeteci Yuri Butusov, cumhurbaşkanının kararnameyi imzaladığını iddia etti. İddiaya göre “yabancı partnerlerle yapılan istişareler” nedeniyle kamuoyuna açıklanmadı. Avrupa Dayanışma Partisi'nden Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Valery Zalujnıy'e büyükelçilik görevi teklif edildiğini ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayinska Pravda gazetesine Zelenskiy'nin Zalujniy'i görevden almadığını söyledi.
İddialar üzerine açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı Telegram kanalından "Sevgili gazeteciler, hemen herkese cevap veriyoruz: Hayır, bu doğru değil." Mesajını paylaştı. Ancak mesajda Valeri Zalujnıy'nın adı geçmememsi dikkatlerden kaçmadı. Bazı kaynaklar yalanlamaya rağmen görevden alma kararının alındığını, "en uygun zamanda" açıklanacağını iddia ediyor.
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