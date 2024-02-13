Samanyolu Haber /Politika / Gürsel Tekin CHP'den istifa etti /13 Şubat 2024 09:36

Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan, ancak son günlerde ismi Esenyurt'la anılan eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iki ilçede de isminin çıkmaması üzerine partisinden istifa etme kararı aldı.

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Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, mevcut yapıda çalışma şansının kalmadığını savunarak 'sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığını' ileri sürdüğü partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Tekin, Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için İstanbul'da ilk olarak Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Siyasetçinin ismi son birkaç gündür ise Esenyurt için konuşuluyordu.

Ancak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün itibariyle Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Esenyurt'ta Ali Gökmen isimleri üzerinde uzlaştı. Tekin'in ayrılığı, bu gelişmelerin peşinden geldi.

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda CHP'ye ağır eleştiriler yönelten Tekin, şunları söyledi:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır.

'AHBAP - ÇAVUŞ' TEPKİSİ

Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış, hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkez'in kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

'MEVCUT YAPIDA ÇALIŞMA ŞANSIM KALMADI'

Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."
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