Haber Analiz - Aslı Baykal, Çelebi’nin izinde

eleştiriyor.

Aslı Baykal, 14 Şubat 2021’de attığı tweette de direk Erdoğan’ı hedef almıştı: Akp belediyeler ile iktidara geldi, şimdi de belediyeler sayesinde iktidardan gidecek gibi. Erdoğan, Chp'li belediyelerin başarısının Chp'nin önünü açtığını gördü ve her fırsatta belediyeleri





Aslı Baykal 31 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.Baykal, istifası sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.Baykal'ın mesajı kulislerde "AKP'ye katılacağı" şeklinde yorumlandı. Ancak Baykal bu iddiaya, “Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok" şeklinde cevap verdi.Aslı Baykal tweetlerine devam etti ve şu paylaşımı yaptı: “Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız. Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım.”Gayrimilli odaktan kastının CHP ve altılı masa olduğu açık. Milli odak dediği de Erdoğan ve müttefikleri, haliyle.Aslı Baykal, son olarak Abdülkadir Selvi’ye konuştu ve Kılıçdaroğlu’na gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: “Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil.”Halbuki aynı Aslı Baykal, bundan çok kısa süre öncesine kadar, tıpkı Mehmet Ali Çelebi gibi sıkı bir AKP muhalifiydi. CHP’ye bağlılığından ödün vermiyordu.Bundan sadece 1 buçuk yıl önce, 2 Haziran 2021 tarihinde seri tweetler atmış ve CHP’den hiçbir zaman ayrılmayacağını duyurmuştu Aslı Baykal.Şunları ifade ediyordu“Basın organlarında yeni bir parti kuracağım yönünde sık sık çıkan haberler dolayısıyla bir açıklama yapmak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizin kurucusu Büyük Atatürk’ün kurduğu büyük bir misyon partisidir.Hiç şüphe yok ki, Cumhuriyeti kuran partidir. CHP’nin misyonu Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar bağımsız bir devlet olarak yaşatmaktır.Ben kendisini bu büyük ideale adamış bir ailenin, bir babanın kızıyım. Deniz Baykal’ın kızıyım.Akademik kariyerimin ardından yaşamımın bu anında ve gelecekte bu büyük mirasın sarsılmaz savunucusu olacağımdan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Ülkemizin büyük tehditlerle yüzyüze olduğu bir süreçten geçiyoruz.Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Halkımızın tek ümit kaynağı CHP’dir. Bu nedenle, hepimiz, bölünmenin, parçalanmanın; ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz.CHP birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır.”Daha tweetlerin mürekkebi bile kurumamışken ne oldu da Erdoğan milli, Kılıçdaroğlu gayrimilli oldu, anlamak mümkün değil.Anlaşılan o ki, Aslı Baykal da Mehmet Ali Çelebi’nin izinden gidiyor.