Samanyolu Haber /Politika / Habertürk, Murat Kurum'a yöneltilen Gazze sorusunu sansürledi /11 Mart 2024 09:42

Habertürk, Murat Kurum'a yöneltilen Gazze sorusunu sansürledi

İBB adayı Murat Kurum'un katıldığı canlı yayında Gazze sorusunu sormak isteyen gencin mikrofon elinden alındı.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir? programına konuk oldu.

Kurum, programda siyasi sorular hariç birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum'un seçim şarkısını yazan Orhan Gencebay da programın konukları arasındaydı. Bir gencin Kurum'a Gazze ile ilgili soru yöneltmesinin ardından stüdyodan bir sesin "Bu olmaz. Mikrofonu alabilir miyiz?" dediği duyuldu. Bunun üzerine genç sorusunu soramayarak mikrofonu devretti.

Programın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.


EHLİYETSİZ ARABA GAFI

Kurum yaptığı ehliyet gafıyla da gündem oldu.

Kurum, Mehmet Akif Ersoy’un “Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?” sorusuna "Küçük yaramazlıklarımız vardır ama... Yaramazlık dersek eğer, ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün işte arabayı sürüyorum..." dedi.

Kurum, Ersoy’un “Yapmamışsınızdır onu bence ” diyerek araya girme çabasına rağmen gülerek "Yaptım. Ehliyetsiz araba kullandım" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un "Bunu alıp, acaba size siyaseten kullanırlar mı?" sorusu üzerine AKP adayı Kurum şunları söyledi:

"Oluyor, oluyor. Ne söylesek akşam haberlerde görüyoruz. Yani atıyorum bir yere gidiyorum. Tabii çok yoğun programlarımız bizim. Sabah başlıyoruz 09.00'da gece 02.00'ye kadar. 8-9-10 tane program. Gidiyorsun her yerde konuşuyorsun... Orada bazen Küçükçekmece'ye gittim geçen. Büyükçekmece demişim... Veya işte şantiyede bareti takıyoruz ya... Kafamıza takıcaz nereye takacağız? İşte 'bareti ayağımıza geçireceğiz, işte kafamıza falan derken çevirdim hemen. Hemen orada haber yapıyorlar..."
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