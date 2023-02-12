Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!" /12 Şubat 2023 12:47

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 7. gününde Habertürk ekranlarına bir vatandaşın isyanı yansıdı. Vatandaş, habercilerin sadece çalışma olan yerlerde çekim yaptığını ve hala birçok enkazda çalışma olmadığını ileri sürüp 'habercilik bu mu' diye sordu.

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Türkiye, 7 gün önce Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 kenti yıkan depremin ardından 7 gün geçmesine rağmen hala enkazına dokunulmamış yerler bulunuyor. Depremin etkilediği kentlerdeki vatandaşlar, yardımların geç ulaşmasından ve arama kurtarma çalışmaları için yeterli ekip ve teçhizat olmamasından şikayetçi.

Zaman zaman tepkilerini kameralar aracılığıyla gösteren vatandaşların seslerinin kesildiği görüntüler de gündem olmuştu. Bir tepki de depremin 7. gününde Habertürk canlı yayınında geldi. Habertürk kameralarının yanına giden bir vatandaş isyan etti. Annesinin ve kardeşinin enkaz altında olduğunu söyleyen depremzede kadın, kameraların çalışma olmayan yerleri çekmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

"ÇALIŞMA VAR DİYE BURAYI ÇEKİYORSUNUZ"
Gözü yaşlı depremzede kadın, "Burada gördüğünüz 500 tane adam, bir tanesi orada yok. Benim annem orada enkaz altında, siz haberci olarak burayı mı çekiyorsunuz! Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle ikinci katta, neden çekmiyorsunuz orayı, habercilik bu mu! Çalışma var diye siz burayı çekiyorsunuz, benim annem orada, bir tane çalışan yok!" diyerek sinir krizi geçirdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan... Sonraki Haber >>

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Habertürk'te depremzede isyanı:

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:07