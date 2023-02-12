Habertürk'te depremzede isyanı:

Türkiye, 7 gün önce Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 kenti yıkan depremin ardından 7 gün geçmesine rağmen hala enkazına dokunulmamış yerler bulunuyor. Depremin etkilediği kentlerdeki vatandaşlar, yardımların geç ulaşmasından ve arama kurtarma çalışmaları için yeterli ekip ve teçhizat olmamasından şikayetçi.







Zaman zaman tepkilerini kameralar aracılığıyla gösteren vatandaşların seslerinin kesildiği görüntüler de gündem olmuştu. Bir tepki de depremin 7. gününde Habertürk canlı yayınında geldi. Habertürk kameralarının yanına giden bir vatandaş isyan etti. Annesinin ve kardeşinin enkaz altında olduğunu söyleyen depremzede kadın, kameraların çalışma olmayan yerleri çekmediğini söyleyerek tepki gösterdi.





"ÇALIŞMA VAR DİYE BURAYI ÇEKİYORSUNUZ"



Gözü yaşlı depremzede kadın, "Burada gördüğünüz 500 tane adam, bir tanesi orada yok. Benim annem orada enkaz altında, siz haberci olarak burayı mı çekiyorsunuz! Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle ikinci katta, neden çekmiyorsunuz orayı, habercilik bu mu! Çalışma var diye siz burayı çekiyorsunuz, benim annem orada, bir tane çalışan yok!" diyerek sinir krizi geçirdi.