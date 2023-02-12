Samanyolu Haber /Gündem / Karı-koca müteahhitler de kaçarken yakalandı /12 Şubat 2023 13:53

Karı-koca müteahhitler de kaçarken yakalandı

Adıyaman'da yerle bir çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem bölgeyi yerle bir etti. Can kaybı her geçen dakika artarken, yıkılan binaların müteaahhitleri yurtdışına kaçarken yakalanıyor. 

Son olarak depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gücistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş kimlik kontrolleri sırasında gözaltına alındı.

Öte yandan Gaziantep'te yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.


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