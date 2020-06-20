Samanyolu Haber /Dünya / Hac için karar verilmedi /20 Haziran 2020 22:24

Hac için karar verilmedi

Suudi Arabistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın sonra eriyor.

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Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın tamamen kaldırılıyor. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yarın yerel saatle 06:00'dan itibaren ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı aktarıldı.

Bakanlık, tüm ekonomik ve ticari faaliyetlere yeniden izin verileceğini duyururken, maske takmanın mecburi olduğunu ifade etti. 

HAC İÇİN SINIRLI SAYIDA İZİN VERİLECEK

Bakanlık, umre ziyaretleri, deniz ve kara sınırlarından ülkeye giriş-çıkışlar ile uluslararası uçuşlarda uygulanan kısıtlamaların devam ettiğini açıkladı. Umre ziyaretleri tamamen durdurulurken hac ziyaretlerine sınırlı sayıda izin verilmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'da toplam Koronavirüs vak'a sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.230'a yükseldi.
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