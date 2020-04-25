Samanyolu Haber /Dünya / Kâbe bu Ramazan'da mahzun! /25 Nisan 2020 18:15

Kâbe bu Ramazan'da mahzun!

Koronavirüs salgını sebebiyle Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de teravih namazına az sayıda görevli icabet edebiliyor. Her iki mukaddes mabedin on bir ayın sultanı Ramazan'da boş kalması 2 milyara yakın Müslümanın yüreğine dağladı.

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SAMANYOLUHABER- Müslümanların kıblesi Kâbe'de ilk teravih namazına Koronavirüs sebebiyle az sayıda kişi icabet edebildi.

Suudi Arabistan’da da sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkma yasağı ve namazların cemaatle kılınmasını yasaklanmıştı. 

Koronavirüs salgını yüzünden Kâbe'de teravih namazına çok az sayıda kişinin icabet edebilmesi Müslümanların yüreğini dağladı.

Teravih namazına bakım ve temizlik görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler haricinde başka birinin Haremeyn'e girişini müsaade edilmiyor.

Önceki Ramazanlarda teravih namazı için toplanan cemaat Haremeyn'den sokaklara kadar dolup taşıyordu.


MESCİD-İ AKSA'NIN DA BOYNU BÜKÜK KALDI

Kudüs'deki Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesi'ndeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan'ın ilk teravih namazını eda etti. 

Mescid-i Aksa’nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, geçen haftada Koronavirüs sebebiyle Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.
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