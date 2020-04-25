Samanyolu Haber /Dünya / 55 gündür Korona testi pozitif! /25 Nisan 2020 17:54

55 gündür Korona testi pozitif!

İtalya'da geçen şubat ayının sonunda Koronavirüs teşhisi konulan Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı.

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Dünyada yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 

23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vak'a olarak kayıtlara geçti.

İtalya'nın Bologna şehrinde ikamet eden Dobroiu, 28 Şubat'ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu'ya Koronavirüs teşhisi koyuldu. 

TEDAVİ GÖRDÜ, EVE KARANTİNAYA GÖNDERİLDİ

6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

O tarihten bu yana 6 kez Koronavirüs testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. 

Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür Koronavirüs ile mücadele eden Dobroiu'nun durumunu değerlendirdi: "Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vak'ayı dikkatle izliyoruz. İtalya'da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vak'a olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu."

Genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.
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