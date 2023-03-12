Hadi Özışık skandalı: Erdoğan’ın anket sonucu dedikleri bahis çıktı

AKP’ye yakın gazeteci Hadi Özışık kendisine ait Youtube kanalında yaptığı bir programda Erdoğan’ın seçim anketlerindeki son durumunu değerlendirdi.





Hadi Özışık’ın yayınına aldığı Osman Diyadin isimli şahıs, heyecanlı bir şekilde Erdoğan’ın anketlerde %60,5 aldığını iddia etti.





Hadi Özışık ‘bu anketi kim yaptı’ diye sorması üzerine Diyadin’e “Election Betting Odds” ifadesini telaffuz etti.





Söz konusu site ve oranların bir bahis sitesi ve yüzde 60,5 denilen oranın ise bahis oranları olduğu anlaşıldı.