Samanyolu Haber /Gündem / Hafize Gaye Erkan'ı babası yakmış: "Kızım Cumhurbaşkanı olacak" /07 Şubat 2024 16:36

Hafize Gaye Erkan'ı babası yakmış: "Kızım Cumhurbaşkanı olacak"

Hafize Gaye Erkan, hakkında çıkan iddiaların ardından görevinden affını isteyerek istifa etmişti. Gaye Erkan ve babası Erol Erkan ile ilgili tartışmalar devam ederken Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP'li bir yöneticinin kendisine söylediklerini aktardı.

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Geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklayan Resmi Gazete'de ise 'görevden alındı' kararı yayınlanan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili tartışmalar devam ediyor.

Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP'li bir yöneticinin kendisine, "Erkan'ın babası 'kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak' diye sağda solda konuşuyormuş" dediğini aktardı.

Deniz Zeyrek Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Hafize Gaye Erkan'la iddiası kulis bilgisini aktardı. 

Zeyrek'in açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

"Ankara, böyle kendisini parlatmaya çalışan, halkla ilişkiler çalışması yapan bürokratlardan pek hoşlanmaz. Bu bir kulis bilgisidir. Hafize Hanımın babası, benim kızım ilk Merkez Bankası kadın başkanı olduğu gibi ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak bu ülkede diye sağda solda konuşuyormuş. Bunu bana bir AK Parti yöneticisi anlattı."

7 AY GÖREVDE KALDI
9 Haziran 2023 tarihinde Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, göreve geleli 7 ay bile olmadan görevinden istifa etmişti. 

Erkan'ın istifasından önce babasıyla ilgili iddialar kamuoyunda uzunca bir süre tartışıldı. 

Bu şekilde Erkan, Merkez Bankası tarihinde en kısa süre görev yapan dördüncü başkan olarak kayıtlara geçti. 


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