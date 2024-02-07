Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş, eşinin İstanbul kararı için ne dedi; DEM Parti ile fikir ayrılığı mı var? /07 Şubat 2024 16:48

Demirtaş, eşinin İstanbul kararı için ne dedi; DEM Parti ile fikir ayrılığı mı var?

Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın İBB adayı olmayacağını açıklamasının ardından kendisini ziyaret eden DEM Parti milletvekilleri aracılığıyla bir açıklama yaptı. Demirtaş "Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

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DEM Parti Milletvekillerimi Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Tiryaki ve Oluç ziyarete ilişkin ve Demirtaş’ın son güncel tartışmalara ilişkin notunu paylaştı.

Mehmet Rüştü Tiryaki, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Demirtaş’la görüşmesini şöyle aktardı:

“Siyaseti her zamanki gibi büyük bir moralle ve yakından takip ediyor. Sürecin her anını yakından takip ediyor. Kısa bir süre önce babasını kaybetti annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Bunun etkisi hala üzerinde ama bunun dışında tam moralli gördük. Hepinize çok çok selamı vardı. Keşke şimdi burada olsaydı 5 dakikalığına bütün mesajını doğrudan aracısız bir şekilde size iletebilseydi. Ama 7 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğü elinden alınmış durumda.

Bir mesajı var, çokça tartışılan bir konu sevgili Başak Demirtaş’ın ‘parti eğer uygun görürse böyle bir teklif getirirse, halklarımızın geleceği ve barış için’ adaylığa hazır olduğunu ifade etmişti. Sevgili Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklama ile aday adaylığından çekildiğini ifade etti. Bütün bunların partimizin bilgisi dahilinde ve birlikte görüşmeler sonucu alınmış kararlar olduğunu bilmenizi isteriz. Bu konu ile ilgili çok açık bir mesajı (Demirtaş’ın) var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Demirtaş’ın söylediği şey şu: ‘Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz.’ diyor sevgili Selahattin Demirtaş.”

DEMİRTAŞ: "PARTİ İLE ARAMDA AYRILIK GAYRILIK YOK"
Saruhan Oluç ise “İki cümle eklemek isterim. Selahattin Demirtaş’ın sözleri ile ifade ediyorum. Dedi ki ‘Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse pirim vermesin.’ Net olarak bu mesajı bir kez daha herkese iletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


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