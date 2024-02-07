Erdoğan Çağlayan saldırısı için CHP'yi hedef aldı: 'Teröristlerin en büyük hamisi CHP'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AKP Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.





Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin CHP’yi hedef aldı.





Erdoğan, “Bu saldırıyı yapan teröristlerin, onlara emir verenlerin en büyük hamisi, genel başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir" dedi.





SALDIRI ÜZERİNDEN CHP’Yİ HEDEF ALDI



Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında “CHP siyasi mihengini kaybetmiş, yörüngeden savrulan bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla ortaya çıkmıştır.





Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genele Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazıları eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclis'e verdikleri soru önergeleri bile var. Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. İktidara gelebileceklerini zannediyorlar. Halbuki terör örgütleri de iç ve dış uzantıları da CHP'yi koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olmuştur. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandıran CHP yönetimidir.





Dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor. CHP'nin girdiği bu yolun ne kendisi ne demokrasimiz için hayırlı olmadığı ortadadır. CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Bizim temennimiz bu sürecin sonunda CHP'nin mevcut halinden kurtularak Türk demokrasisine yakışır bir muhalefet partisine dönüşmesidir.





Cumhur İttifakı ülkemiz siyasi birikimine önemli katkılar sağlıyor. Şanlıurfa başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında alacağımız neticeyle milletimizi eser ve hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz.”