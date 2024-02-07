Amerikalı gazeteci Tucker Carlson Putin ile röportaj yaptı





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a 6 Şubat’ta röportaj verdiğini açıkladı.







Kremlin Basın sözcüsü Dmitri Peskov, Vladimir Putin'in Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a artık röportaj verdiğini söyledi ve bunun dün (6 Şubat) yapıldığını söyledi. Gelen bilgilere göre Putin’le görüşmesi iki saat sürdü.





Peskov, Amerikalı gazetecinin ‘Diğerlerinden farklı bir konumu var. Hiçbir şekilde Rusya yanlısı değil, Ukrayna yanlısı da değil. Oldukça Amerikan yanlısı. Ancak en azından geleneksel Anglo-Sakson medyasının konumuyla çelişiyor’ ifadelerini kullandı.





Peskov ayrıca Kremlin'in, Batı medyası da dahil olmak üzere, "tarafsız görünmeye çalışmakla övünemeyen" çok sayıda gazeteci ve kuruluştan Vladimir Putin ile röportaj yapmak için çok sayıda talep aldığını belirtti.





Dmitry Peskov söz konusu röportajın ayrıntılarını vermeyi reddetti. Kremlin Sözcüsü, basın toplantısında, "Ortaya çıkacak, o zaman kendiniz için bir izlenim oluşturma fırsatına sahip olacaksınız" dedi.





Eski Fox News muhabiri Tucker Carlson geçen hafta sonlarında Rusya'ya gözüktü. Putin ile röportaj yapacağını bir video ile iln etti. Yolculuğun masraflarını kendisinin ödediğini ve hazırlıkların birkaç ay sürdüğünü söyledi.





Wall Street Journal, röportajın Carlson'un web sitesinde 8 Şubat'ta yayınlanacağını duyurdu.





Carlson daha önce yaptığı açıklamasında, Amerikalıların 'Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerden tamamen habersiz' olduklarını iddia etmiş ve bu sebeple böyle bir adım atmaya karar verdiklerini söylemişti.





ABD halkının 'dahil oldukları' çatışma hakkında mümkün olan her şeyi bilmeye hakkı olduğunu da sözlerine ekledi. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, ekibinin Moskova gezisinin masraflarını kendilerinin karşıladığını, herhangi bir grup ya da hükümetten para almadıklarına da iddia etti.