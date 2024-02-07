ABD'li yatırım bankası doların 48 TL olacağı tarihi verdi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise dikkat çeken bir tahminde bulundu.







Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Goldman Sachs'ın analizi sosyal medya hesabından paylaştı.





ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini ve 2027'de 48 liraya kadar ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, Türkiye ekonomisi için endişe verici bir tablo çiziyor.





Goldman Sachs'ın Tahmini:

3 ay sonra: 32 TL





6 ay sonra: 34 TL





Yıl sonu: 37 TL





2025: 40 TL





2026: 44 TL





2027: 48 TL





Bu tahminin gerçekleşmesi halinde:

Türkiye'de enflasyon daha da artacak.





Alım gücü düşecek.





Yatırımlar azalacak.





İşsizlik artacak.





Ekonomistler, bu tahminin gerçekleşmemesi için:





Hükümetin ekonomi politikalarında değişikliğe gitmesi gerektiğini





Merkez Bankası'nın faiz artışı yapması gerektiğini





Türkiye'nin dış borcunun azaltılması gerektiğini belirtti.





Uzmanlar, dolar kurunun önümüzdeki dönemde dalgalanmaya devam edeceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.





Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu ve geleceğe dair endişeleri gösteriyor.





Goldman Sachs, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biridir. Bankanın tahminleri, global piyasalarda ve Türkiye'de yakından takip ediliyor. Dolar kurunun yükselmesi, Türkiye ekonomisi için birçok risk oluşturuyor. Dolar kurunun seyri, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişecektir.

