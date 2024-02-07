Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li yatırım bankası doların 48 TL olacağı tarihi verdi /07 Şubat 2024 17:18

ABD'li yatırım bankası doların 48 TL olacağı tarihi verdi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL için çarpıcı tahminde bulundu. Bankaya göre, dolar kuru yıl sonunda 37 lirayı görecek 2027 yılında ise 48 TL'ye kadar çıkacak.

SHABER3.COM

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Goldman Sachs'ın analizi sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini ve 2027'de 48 liraya kadar ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, Türkiye ekonomisi için endişe verici bir tablo çiziyor.

Goldman Sachs'ın Tahmini:
3 ay sonra: 32 TL

6 ay sonra: 34 TL

Yıl sonu: 37 TL

2025: 40 TL

2026: 44 TL

2027: 48 TL

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde:
Türkiye'de enflasyon daha da artacak.

Alım gücü düşecek.

Yatırımlar azalacak.

İşsizlik artacak.

Ekonomistler, bu tahminin gerçekleşmemesi için:

Hükümetin ekonomi politikalarında değişikliğe gitmesi gerektiğini

Merkez Bankası'nın faiz artışı yapması gerektiğini

Türkiye'nin dış borcunun azaltılması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, dolar kurunun önümüzdeki dönemde dalgalanmaya devam edeceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu ve geleceğe dair endişeleri gösteriyor.

Goldman Sachs, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biridir. Bankanın tahminleri, global piyasalarda ve Türkiye'de yakından takip ediliyor. Dolar kurunun yükselmesi, Türkiye ekonomisi için birçok risk oluşturuyor. Dolar kurunun seyri, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişecektir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li yatırım bankası doların 48 TL olacağı tarihi verdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:32:38