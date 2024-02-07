Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu CHP'ye tavır mı aldı: Eski genel başkandan flaş açıklama /07 Şubat 2024 17:55

Kılıçdaroğlu CHP'ye tavır mı aldı: Eski genel başkandan flaş açıklama

Kulislerde bir süredir CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine dargın olduğu ve yerel seçimler öncesinde mesafeli durduğu yorumları yapılıyordu. Kılıçdaroğlu, iddialara sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim TAMDIR!" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, “Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…” ifadeleriyle başladığı mesajında gündemin yerel seçimler olduğunu vurgulayarak, “Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur” dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi, partisinin çalışmalarına ilişkin suskun olan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, CHP'yi ve başkanı Özgür Özel'i desteklediğini sosyal medya üzerinden şu sözlerle ifade etti:

"Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…
1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.

2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan’ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır.

3) 2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim TAMDIR! Arzum BUDUR!

4) Ülkemizin gündemi; milletin altında ezildiği enflasyon, anayasamıza darbe yapacak kadar bozulmuş hukuk sistemi, arifesinde olduğumuz ve kazanılmasının hayati önem taşıdığı yerel seçimlerdir. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur."
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