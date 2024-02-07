Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için flaş iddia: Erbakan'ın kızı aday mı oluyor? /07 Şubat 2024 18:05

İstanbul için flaş iddia: Erbakan'ın kızı aday mı oluyor?

Yeniden Refah, AKP ile ittifak kararını açıkladı. İstanbul'da kendi adayını çıkarma kararı alan Yeniden Refah'ın Elif Erbakan'ı aday göstereceği konuşuluyor. Kulislerde bir isim daha dillendirildi. Genel Başkan Fatih Erbakan cuma günü saat 14.30'da adaylarını açıklayacak.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı, AKP ile ittifak yapmama kararı aldıklarını belirtti.

Türkiye gazetesinin haberine göre TGRT canlı yayınında kulis bilgilerini paylaşan Ahmet Sözcan, Yeniden Refah'ın İstanbul'da merhum Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ı aday göstereceğini ifade etti. Teklif giden sürpriz bir ismi açıkladı.

Sözcan'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul, İzmir, Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuştu. Bundan sonra olur mu olmaz mı, siyaset bu. Hiçbir şey olmaz diyemeyiz.

Listeler 20 Şubat'a kadar teslim edilecek. Daha önümüzde süre var. Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir, Ankara adaylarını cumartesi günü açıklayacak.

İstanbul'da Elif Erbakan'ın ismi geçiyor, merhum Necmettin Erbakan'ın kızı. Yavuz Ağıralioğlu'nun da adı geçiyordu ama Ağıralioğlu'nun bu teklifi reddettiği konuşuluyor."

Ağıralioğlu ise yaptığı açıklamada kendisiyle ilgili iddianın doğru olmadığını söyledi. 
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