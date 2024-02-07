Şili cayır cayır yanıyor: 131 ölü 300 kayıp var

Valparaiso ve Vina del Mar kentlerindeki yangın felaketi, ölüm ve yıkımın acı bir tablosunu çizmeye devam ediyor. Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan son açıklamalara göre, yangınlarda kayıpların sayısı 131'e ulaşırken, Vina del Mar Belediye Başkanı Macarena Ripamonti'nin tahminlerine göre 300 kişi de hala kayıp durumda.







KURTARMA VE TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adli Tıp Merkezi'nden gelen bilgilere göre, otopsi çalışmaları sonucunda 35 kişinin kimliği tespit edilirken, 82 kişinin otopsi işlemleri devam ediyor. Yangının kül ettiği alanlarda enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, başkent Santiago'da binlerce kişi yardım kampanyalarına destek vermek için bir araya geldi.





DEVLET BAŞKANI BORIC'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etmek için yerel yetkililerle bir araya geldi. Boric, yangından etkilenen 9 bin 200 evin fatura borçlarının silindiğini duyururken, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Başkanı Joe Biden'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.





BÜYÜK YIKIM: 20 BİN HEKTARLIK ALAN YANARAK KÜLE DÖNDÜ

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, sadece son üç günde 20 bin hektarlık bir alanın yangınlar nedeniyle tamamen kül olduğu belirtildi. Yangından etkilenenlerin dramını yaşayan Gabriel Leiva, komşularının hayatını kaybettiğini ve aile evlerinin yok olduğunu dile getirerek, yaşadığı yıkımı şu sözlerle ifade etti: "8 yaşında burada yaşamaya başladım, burada büyüdüm, çocukluğum, gençliğim ve olgunluğum burada oldu. Babamların ve kız kardeşlerimin evleri yandı."