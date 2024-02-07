'Yüksek kâr' vaadiyle büyük vurgun... Holding sahibi yakalandı

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de iddiaya göre; holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.





Bunun üzerine yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayetçi olmaya başladı.





Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.





Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. Şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı.









HOLDİNG BİNASI VE İŞLETMELERDE ARAMA





Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi





Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı. Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkati çekti.





ADANA'DA GÖZALTINA ALINDI





Öte yandan bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı videoyla mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine "Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin, o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umrumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim" dedi.