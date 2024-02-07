Samanyolu Haber /Gündem / 'Yüksek kâr' vaadiyle büyük vurgun... Holding sahibi yakalandı /07 Şubat 2024 15:37

'Yüksek kâr' vaadiyle büyük vurgun... Holding sahibi yakalandı

İzmir'de yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, Adana'da yakalandı...

'Yüksek kâr' vaadiyle büyük vurgun... Holding sahibi yakalandı

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de iddiaya göre; holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.

Bunun üzerine yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayetçi olmaya başladı.

Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. Şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı.


HOLDİNG BİNASI VE İŞLETMELERDE ARAMA 

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi

Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı. Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkati çekti.

ADANA'DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı videoyla mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine "Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin, o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umrumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Yüksek kâr' vaadiyle büyük vurgun... Holding sahibi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:21