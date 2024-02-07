Lütfü Savaş'tan adaylık kararı

Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın 31 Mart'ta yeniden aday göstermesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.





Dün deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Lütfü Savaş bugün açıklama yaptı.





Savaş, "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim" dedi.





Lütfü Savaş, adaylıktan çekilmeyeceğini de vurguladı. Savaş, "Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız" dedi.





CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı ile ilgili, "Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir" demişti.