Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Savaş'tan adaylık kararı /07 Şubat 2024 15:24

Lütfü Savaş'tan adaylık kararı

Dün deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'tan açıklama... Savaş, "Korkmayacağım, silmeyeceğim ve yılmayacağım" diyerek, adaylığının devam ettiğini vurguladı.

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Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın 31 Mart'ta yeniden aday göstermesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Lütfü Savaş bugün açıklama yaptı.

Savaş, "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim" dedi.

Lütfü Savaş, adaylıktan çekilmeyeceğini de vurguladı. Savaş, "Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı ile ilgili, "Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir" demişti.
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