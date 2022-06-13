Samanyolu Haber /Gündem / Haftalık açıklanacağı belirtilen virüs tablosu 13 gündür yayınlanmıyor /13 Haziran 2022 21:27

Haftalık açıklanacağı belirtilen virüs tablosu 13 gündür yayınlanmıyor

Omicron varyantının yayılması sonrasında düşüşe geçen koronavirüs vakaları neticesinde artık günlük değil haftalık açıklanacağı duyurulan koronavirüs tablosunun 13 gündür yayınlanmadığı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran’da Twitter hesabı üzerinden “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran’dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak” paylaşımında bulunmuştu.

Bakan Koca’nın haftalık yayınlanacağını duyurduğu veriler 31 Mayıs’tan bu yana paylaşılmıyor. Bakanlığın açıkladığı veriler en son 31 Mayıs tarihine ait.

31 Mayıs’ta yayınlanan verilerde 975 vaka, dört ölüm kaydedilmişti.
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