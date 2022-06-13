Haftalık açıklanacağı belirtilen virüs tablosu 13 gündür yayınlanmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran’da Twitter hesabı üzerinden “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran’dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak” paylaşımında bulunmuştu.Bakan Koca’nın haftalık yayınlanacağını duyurduğu veriler 31 Mayıs’tan bu yana paylaşılmıyor. Bakanlığın açıkladığı veriler en son 31 Mayıs tarihine ait.31 Mayıs’ta yayınlanan verilerde 975 vaka, dört ölüm kaydedilmişti.