Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'daki genel seçimde 15 bakan ikinci turda yarışacak /13 Haziran 2022 21:31

Fransa'daki genel seçimde 15 bakan ikinci turda yarışacak

Fransa'da sandık başına giden seçmenler kararlarını verirken yapılan oylama sonrasında 15 bakanın da seçimin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turunda yarışacağı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Fransa'da genel seçimde milletvekili adayı olan 15 bakan, seçimin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turunda yarışacak.

İçişleri Bakanlığı kesinleşmemiş verilerine göre, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakan genel seçimin ikinci turuna kaldı.

Bakanlar çoğunlukla ikinci turda, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının milletvekili adaylarıyla yarışacak.

Milletvekili seçilemeyen başbakan da dahil bakanların kabineden istifa edecekleri daha öncesinde belirtilmişti.

Genel seçimin ilk turuna ilişkin açıklama yapan Başbakan Elisabeth Borne, seçmenlerin yarısından fazlasının sandığa gitmediğine değindi.

"Ulusal Mecliste çoğunluğu elde edebilecek tek siyasi gücüz." diyen Borne, mecliste sadece güçlü ve net bir çoğunlukla, Fransızların acilliyetlerine cevap verebileceklerini kaydetti.

Fransa'daki genel seçimlerin ilk turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etrafında toplanan Ensemble (Birlikte) ittifakı ulusal mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir.
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