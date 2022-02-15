Hakan Şükür’den Murat Sancak’a ‘pudra şekerli’ yanıt













Koronos34.news'!ngöre, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maç sonunda yaptığı açıklamada, ABD’de sürgünde yaşayan milli futbolcuyu hedef gösterdi. Sancak, “Hakan Şükür’e dikkat etsinler. Ben söylüyorsam vardır bir şeyler. Hakemlerin üzerinde çok büyük etkisi var!” dedi.Sancak’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Hakan Şükür ise, Harika yaaa. Beni izlemeye devam edin. Hakemlere sesleniyorum; hareketlerinize dikkat edin. VAR sistemini de ben yönetiyiorum, yakarım hepinizi. (Purda şekeri etkisi) karşılığını verdi. Gülme emojileriyle süslediği mesajında Şükür, “Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, ne vereyim abime? Trabzonspor’u şampiyon yapayım mı? Kim düşsün istersiniz yayınıma beklerim.” ifadelerini kullandı.Şükür, “Çalışmak zorunda olmasam hemen bir yayın açar sizler ile bu konu üzerinde eğlenceli ve bu gevezenin bağlı olduğu sistemi anlatan bir yayın yapardım. Olsun, bi ara inşallah konuşuruz. Hakemler, pozisyonunuzu alın yakalandık.” dedi.Adana ekibinde başkan Murat Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan’ı hedef gösterdi. Sancak, Yeni Adana Stadı’ndaki maçın ardından gazetecilere, hakemlerin yönetimini eleştirerek, “Buradan Federasyon ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlarına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. İtirazları bile tehdit ediyor. Birinci golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı VAR incelemesine gittin. Bizim golde neden VAR’a gitmiyorsun?” dedi.Taraftarların da, hakemlerin yönetiminden memnun olmadığını belirten Sancak, alınan sonuçlardan da Gülen cemaatini sorumlu tuttu. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e “Bunları temizleyin” diyen Sancak, şöyle konuştu:“Bugün az daha katliam olacaktı, bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter ama yeter. Hakemlere bu kadar destek veren bir adam olarak seyircilerin beni eleştirdiği bir yerde hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen MHK başkanını en büyük destek benden olacak diye aradım ama artık yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti. 1,5 penaltımız vardı, bütün kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Maalesef bu hakem o penaltıyı da vermedi.”