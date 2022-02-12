Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen, KKTC'de uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu öne sürülen Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni şüpheliler gözaltına alındı





Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Halil Falyalı suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında, KKTC'deki bir eve polis baskını düzenlendi. Baskında cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.





Baskında evde 9 milimetre çapında silah bulunduğu öne sürüldü. Falyalı suikastında da 2 kalaşnikof tüfek ve 9 milimetre çapında tabanca kullanıldığı belirtilmişti.













Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, 8 Şubat akşamı düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmüş, suikastla ilgili olarak KKTC’de 2 kişi, İstanbul’da ise 3 kişi tutuklanmıştı.