'Halk TV bu cezaya itiraz edemeyecek' iddiası

RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen cezaların itiraz edilemeyecek bir zamanlamada verilmesi dikkat çekti.



RTÜK tarafından Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programınına bayram ve sokağa çıkma yasağında itiraz edilemeyecek bir zamanlamada yayın durdurma cezası tebligatı gönderilmesi dikkat çekti.

Karar cuma günü öğleden sonra tebliğ edilmiş, cezanın pazartesi günü 10.59’da uygulanması istenmişti. Halk TV avukatları idare mahkemesine gidip akşam saatlerinde yürütmeyi durdurma kararı alsa da, Medya Mahallesi o gün yayınlanamadı.





4 GÜN YAYINDA OLMAYACAK





Medya Mahallesi programı yarından itibaren 4 gün yayında olmayacak. Yerine RTÜK’ün gönderdiği belgesel yayınlanacak. Ayşenur Arslan 29 Mayıs cuma günü izleyici karşısında olacak.





YİNE ZAMAN AYARLI BİLDİRİM





25, 26, 27, 28 Mayıs’taki yayın durdurma kararı da yine zaman ayarlı bir şekilde Halk TV’ye bildirildi. RTÜK son kararını cuma günü Halk TV’ye tebliğ etti ve pazartesi günü uygulanmasını istedi. Yani bayram dolayısıyla adliyeler kapalı ve itiraz süreçlerini işletmek mümkün değil.





'SÖZÜM VAR' PROGRAMINDA DA UYGULAMIŞTI





RTÜK aynı yöntemi Şirin Payzın, Levent Gültekin ve Murat Sabuncu’nun yaptığı Sözüm Var programında da uygulamıştı. Yayın durdurma kararı programın yayınlanacağı çarşamba günü öğleye doğru tebliğ edilmiş, Halk TV’nin itirazı aynı gün sonuçlanamadığı için program yayınlanamamıştı.





Ertesi gün mahkemeden Sözüm Var programı için de yürütmeyi durdurma kararı çıktı, şimdi geri kalan 4 yayın durdurma cezası için RTÜK’ün itiraz süreci işliyor.