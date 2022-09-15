Samanyolu Haber /Medya / Halk TV'de üst düzey ayrılık kararı /15 Eylül 2022 20:41

Halk TV'de üst düzey ayrılık kararı

Bir süredir Halk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Suat Toktaş görevini bıraktığını açıkladı.

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Suat Toktaş kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Halk TV ile buraya kadar.  

Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik.

Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu

Bir teşekkür de izleyicilerimize.

Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi.



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