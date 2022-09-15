Halk TV'de üst düzey ayrılık kararı

Suat Toktaş kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:





Halk TV ile buraya kadar.



Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik.



Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu



Bir teşekkür de izleyicilerimize.



Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi.













