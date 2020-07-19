Halkbank avukatları: ABD'deki dava bankanın 'varoluşunu tehdit eder' nitelikte

Ahvalnews.com'dan İlhan Tanır imzalı haberde hakim Richard Berman, 2016'daki Reza Zarrab'ın davası esnasında da Zarrab'ın avukatlarınca aynı nedenlerden dolayı, yani Berman'ın, 17-25 soruşturmasının iddialarını savunan demeçler vermesi nedeniyle çekilmesi talep edilmiş, aynı yargıç bu talebi 2016 Eylül'de reddetmişti.





Şimdi de Yargıç Berman'ın yine 2014'de BM'nin sponsor olduğu bir sempozyuma katılması ve Mehmet Hakan Atilla'nın hüküm giymesi sonrasında dava ile ilgili verdiği demeçler de ileri sürülerek davadan çekilmesi talep ediliyor.





Federal Yargıç Richard Berman ABD'de baktığı birçok ünlü dava ile tanınıyor.





Halkbank davası Zarrab davasının devamı niteliğinde ve yine merkezde 17-25 yolsuzluk dosyaları var. Zarrab 2017'nin son haftalarında New York'ta katıldığı duruşmalarda bazı zamanlar beyaz tahta önüne de geçerek Halkbank'ın merkezde olduğu, 2010 ila 2016 yılları arasında İran ambargolarının nasıl delindiğini şekiller de çizerek anlatmıştı.







O davaya bakan Yargıç Berman, jurinin oybirliği ile Mehmet Hakan Atilla'nın hüküm giydiği duruşmaları yönetmişti. Bununla birlikte Atilla'ya verdiği 32 aylık hapis cezası savcılığın talep ettiği minimum cezanın dahi altında idi.





Yargıç Berman, önümüzdeki günlerde kendisinin davadan çekilmesi yönündeki son itirazı değerlendirecek. Eğer reddederse Halkbank temyize gidebilir.