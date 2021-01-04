Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank'ta yönetim kuruluna kredi kıyağı /04 Ocak 2021 13:54

Halkbank'ta yönetim kuruluna kredi kıyağı

Üç kamu bankasından biri olan Halkbank'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticilerine sözleşmesiz kredi yetkisi verilmiş.

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Halk Bankası’nın 2019 yılında aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanları Meltem Taylan Aydın ile bir dönem örtülü ödeneği de yöneten Maksut Serim ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyelerinin sözleşmesiz kredi kullandırma yetkisinin olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay'ın “Kredi Politika Prosedürlerinin Hukuki Uyarlığının Gözetilmemesi” başlıklı raporunda, Halkbank Kredi Politikaları isimli iç düzenlemede yönetim kurulunun sözleşme düzenlenmeksizin kredi kullandırmaya yetkili bulunduğunun görüldüğü kaydedildi

BANKACILIK KANUNU'NA AYKIRI

Bu yetkinin sözleşme hukuku ve bankacılık ilkelerine uymadığı ifade edilen raporda, özetle şunlar yer aldı: “Banka yönetim kurulu kararıyla 9 Nisan 2019’da kabul edilen Banka Kredi Politikaları isimli iç düzenlemede özetle; kredi kullandırımı öncesi sözleşme tanziminin zorunlu olduğu, ancak yönetim kurulunun sözleşme düzenlenmeksizin kredi kullandırımına yetkili bulunduğu belirtilmektedir." 

KREDİ TAHSİSATINDA YAZILI AKİT ŞART

Belli bir tutar ve kredi türüne göre birçok farklı koşulları içeren kredi sözleşmelerinde mutabık kalınan konuların yazılı belge ile ispat edilmesinin mecburi olduğu belirtilerek, “Kredi ilişkilerinin de yazılı akit esasına dayandırılması gerekmektedir.” denildi.

2019 sonu itibarıyla takip hesaplarında izlenen alacak tutarı bir yılda yüzde 86,7 oranında artarak 15,9 milyar TL’ye çıkan Halk Bankası’nın, sözleşmesiz kredi kullandırmasının olası anlaşmazlık ve yasal takip hallerinde yetkili makamlara yöneltilecek taleplerin ispatı sebebiyle de zorunlu olduğu bildirildi.

Sayıştay, kredi sözleşmelerinin düzenlenmesinin, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirliliği ve ispatlanabilirliği bakımından gerekli olduğunu belirterek, düzenlemenin revize edilmesini istedi.
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