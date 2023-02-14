Haluk Levent, Pazarcık’ta kaza geçirdi; sağlık durumu iyi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım çalışmaları ilk günden bu yana sürdüren AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent trafik kazası geçirdi.

Kaza sebebiyle boynunda bir sıkıntı sonucu boyunluk takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İLK AÇIKLAMA GELDİ



Levent, kazanın ardından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. "Kaslarda biraz zedelenme var" diyen ve kafasını 2 kez tavana çarptığını belirten Levent, şu iafdeleri kullandı:

"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."

