Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent reklam filminde oynamayı bakın nasıl kabul etmiş /12 Şubat 2020 22:34

Haluk Levent reklam filminde oynamayı bakın nasıl kabul etmiş

Mağdurların yanında durması ve sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkılarla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent son olarak bir bebek bezi reklamında rol aldı. Bu reklamda oynamayı ise bakın ne karşılığında kabul etti.

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Şarkıcı Haluk Levent, 200 öğrenciye her ay 300 TL burs sözü alarak bir bebek bezi reklamında oynadı.

Teklifi duyduğunda 'şaka zannettiğini' söyleyen Levent,  "Senin çocuklara karşı hassas olduğunu biliyoruz. Biz katkısız bir bebek bezi yapıyoruz' dediler. İncelemek için fabrikasına kadar gittim. Her şeyi inceledim, ondan sonra oturup pazarlık yapıp anlaştık" dedi.

"Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim" diyen Levent, "200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız' dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Şarkıcı Haluk Levent, markanın bursları yarın (13 Şubat) hesaplarına yatıracağını sosyal medya hesabından duyurdu. 



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