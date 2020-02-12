Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na bir golle veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 yendi. 85. dakikada Adem Büyük'ün skoru 3-1 yapması ve gelen 8 dakikalık uzatma, maçın sonunu heyecan fırtınasına çevirdi. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan sarı-kırmızılılar takım, turu geçen ise Alanyaspor oldu.





Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'u heyecan dolu 90 dakika sonunda 3-1 yendi ancak turu geçemedi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta alınan yenilginin kurbanı olurken, Alanyaspor'u ise deplasman golü kurtardı.





İki maç sonunda 3-3'lük skor oluşurken, turu Erol Bulut'un Alanyaspor'u geçti. Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.