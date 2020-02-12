Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na bir golle veda etti /12 Şubat 2020 22:55

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na bir golle veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçında, Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, ilk maçı rakibine karşı 2-0 kaybettiği için turnuvaya veda eden taraf oldu.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 yendi. 85. dakikada Adem Büyük'ün skoru 3-1 yapması ve gelen 8 dakikalık uzatma, maçın sonunu heyecan fırtınasına çevirdi. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan sarı-kırmızılılar takım, turu geçen ise Alanyaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'u heyecan dolu 90 dakika sonunda 3-1 yendi ancak turu geçemedi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta alınan yenilginin kurbanı olurken, Alanyaspor'u ise deplasman golü kurtardı.

İki maç sonunda 3-3'lük skor oluşurken, turu Erol Bulut'un Alanyaspor'u geçti. Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na bir golle veda etti Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:20